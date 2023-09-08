المصروفات الدراسية الحكومية والخاصة 2024.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، بالمدارس الحكومية والخاصة.

جاء ذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 163، والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

تخفيضات لأبناء العاملين مصروفات الدراسية

تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم «خدمة – معاش»، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

ويقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي لجميع المراحل

- المصروفات الدراسية للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية 312.60 جنيه.

- المصروفات الدراسية للحلقة الإعدادية 212.60 جنيه.

- المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام 527.60 جنيه.

- المصروفات الدراسية من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام 512.60 جنيه.

- المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات 227.60 جنيه.

- المصروفات الدراسية لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات .. 212.60 جنيه.

مواعيد سداد أقساط المصروفات الدراسية 2023-2024

يتم سداد المصروفات الدراسية لطلاب جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية على ثلاثة أقساط في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية :-

- القسط الأول للمصروفات الدراسية في أكتوبر 2023.

- القسط الثاني للمصروفات الدراسية في يناير 2024.

– القسط الثالث للمصروفات الدراسية مارس 2024.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/2024

- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2022.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين دون دخل ثابت، بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

زيادة في المصروفات الخاصة هذا العام

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار بزيادة شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2023-2024:-

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه نسبة الزيادة السنوية 25%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه، وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر، تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.