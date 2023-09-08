الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نائب بالشيوخ يقترح وضع قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل

شريف الجابري وكيل
شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

قال شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب تشجيع القطاع الخاص على تطبيق القانون 10 لسنة 2018 ينص على تشغيل ذوي الهمم بنسبة 5% في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبخاصة أنه لا يُطبق بشكل تام لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة صاحب العمل على التوصل إلى ما يناسبه.

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وضع قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل 

وأضاف في حواره مع قناة “إكسترا لايف” على هامش مشاركته في الحوار الوطني: “أقترح وجود قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل توضح قدراتهم ومهاراتهم حتى يتم التوصل إليهم بسهولة في حالة البحث عنهم، ولن نعاقب مَن لا يطبق قانون الـ5%، ولكن يجب الدفع بحوافز حتى يلتزم أصحاب الأعمال في هذا القانون”.

قانون الـ5% يُطبق في المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنّ قانون الـ5% يُطبق في المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية وفي عدد من الأماكن بالقطاع الخاص، ولكن، مازال في حاجة إلى دعم، وسيظل كذلك، لأنه يتم العمل على تغيير الثقافة، وتوصيل للناس رسالة مفادها أن ذوي الهمم لديهم القدرة والكفاءة اللازمة التي تجعلهم قادرين على أداء الوظائف ومهام عملهم بالشكل المطلوب، وهذا الأمر سيستغرق وقتا.

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