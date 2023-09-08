رئيس إندونيسيا يُشيد بالبيان المشترك لقمة آسيان

سلط رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، الضوء على أبرز نتائج القمة الـ ٤٣ لرابطة دول جنوب شرق اسيا "آسيان"، والتي شملت "التشجيع على نظام بيئي مستدام للسيارات الكهربائية، والمدفوعات عبر الحدود، وزيادة المعاملات بالعملة المحلية".

وقال ويدودو في مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الاندونيسية، إن "البيان المشترك لقادة قمة شرق آسيا حول مركز النمو يعد فائدة ملموسة لقمة الآسيان، وهناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها، بما في ذلك إعلان قمة شرق آسيا بشأن مركز النمو، ثم تطوير النظام البيئي لبطاريات السيارات الكهربائية، وتسريع نظام الدفع الإقليمي عبر الحدود، والمعاملات بالعملة المحلية".

ولفت إلي أن جدول أعمال القمة أيضا الذي نفذ منتدى آسيان للمحيطين الهندي والهادئ وأدى لابرام 93 مشروعًا بقيمة 38.2 مليار دولار أمريكي.

وأضاف رئيس إندونيسيا أن "المنتدى الدولي للغابات نتج عنه 93 مشروعا ملموسا بقيمة 38.2 مليار دولار أمريكي، وهذا مرة أخرى تعاون ملموس مفيد للشعب".

واستضافت إندونيسيا القمة الثالثة والأربعين لآسيان في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر 2023 وكان ممثلي الدول الشريكة في الحوار، وهي اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا والهند.

وفي سياق منفصل، اجتمع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، بنظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس وزراء الصين لي تشيانج لبحث سبل التعاون والاستثمار بينهم.

وقال وزير الاستثمار الاندونيسي بهليل لاهاداليا وفقا لما اوردته وكالة انباء (انتارا) الاندونيسية، إن "يون ولي كانا متحمسين لمناقشة خطة الاستثمار للعاصمة الجديدة (IKN) نوسانتارا مع الرئيس الاندونيسي ".

وأشار إلي أنه "في الاجتماع الثنائي، ناقشوا خطة الاستثمار للعاصمة الجديدة وأعربا عن تطلعهما إلى الاستثمار في عدة قطاعات في آي كي إن نوسانتارا".

وأوضح أن الرئيس الكوري الجنوبي يول سلط الضوء على التسارع في تطوير بطاريات السيارات الكهربائية بالاضافة الى واردات المواد الخام والعديد من السلع التي تم إعاقتها.

ولفت وزير الاستثمار الاندونيسي إلي أن رئيس اندونيسيا وجه لتسريع حل المشكلة.

وأضاف أن رئيس الوزراء الصيني ناقش العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك تصدير السلع الإندونيسية إلى الصين، مثل أعشاش الطيور ومصائد الأسماك والفواكة، بالإضافة إلى إجراء مناقشات حول تحقيق الاستثمار في أماكن مختلفة، مضيفا أن رئيس اندونيسيا ورئيس وزراء الصين اتفقا على متابعة هذا الموضوع على المستوى الفني.

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