إسبانيا تسعى لاستعادة توازنها أمام جورجيا بتصفيات اليورو

يلتقي منتخب إسبانيا أمام جورجيا مساء اليوم الجمعة على ملعب بوريس يايشادزي دينامو أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).



يسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، من بعد خسارته في مباراته الأخيرة أمام إسكوتلندا بهدفين نظيفين، لتحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة.



ويملك منتخب إسبانيا ثلاث نقاط بعد تحقيقه الفوز في مباراة واحدة كانت أمام النرويج بثلاثية نظيفة.



يحتل اللاروخا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي المنتخب الجورجي وصيفا بالمجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر إسكوتلندا الترتيب بـ 12 نقطة.



ويسعى المنتخب الإسباني المتوج بأمم أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012، وحصد دوري الأمم الأوروبية، لإستعادة توازنه بالإنتصار على جورجيا ثم على قبرص في الجولة المقبلة يوم الإثنين المقبل بمدينة غرناطة، من أجل وضع نفسه في المسار الصحيح بالمجموعة.



وقد تشهد المباراة مشاركة الشاب لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني الواعد، مع المنتخب الأول مع منتخب إسبانيا، الذي قرر تمثيله على حساب المنتخب المغربي.





موعد مباراة إسبانيا وجورجيا والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة إسبانيا وجورجيا في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها “BeIn Sports”، beIN Sports HD 1 .

