الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية

وزارة الرياضة تختتم منافسات الألعاب الإلكترونية بمهرجان إبداع مراكز الشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة،  من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، " إدارة التطوع "  ، منافسات الألعاب الإلكترونية ،ضمن فعاليات الموسم الرابع لمهرجان إبداع مراكز الشباب ، التي يتم تنفيذها برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية.

وشاركت في المنافسات محافظات (قنا ، المنيا ، الإسكندرية ، المنوفية ، كفر الشيخ) ، وضمت لجنة التحكيم الدكتورة مي البطران ، المهندس  ماجد فراج ، والمهندس  مصطفى أبو جمرة .


والجدير بالذكر أن فعاليات مسابقة إبداع مراكز الشباب تقام خلال الفترة من ٢ - ١٧  سبتمبر لعام ٢٠٢٣ ، وتضم  المجالات التالية " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية - الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".

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