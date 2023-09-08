الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قصور الثقافة: لدينا توجيهات باستمرار الورش والفعاليات الثقافية بسيناء (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

كشف عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل معارض الحرف التراثية وأنشطة الثقافة برفح والشيخ زويد، مؤكدًا أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية محافظة شمال سيناء، فإن المحافظة حصلت على أولوية كبيرة سواء فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية أو بناء الإنسان عبر ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية.

 

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وأضاف “بسيوني” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، بدأت أمس في المحافظة فعاليات لفرقة الفنون الشعبية للأطفال بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء، كما جرى تنظيم 4 ورش تراثية عن التراث السيناوي”. 

 سيناء لها طبيعة وظروف خاصة

وتابع، أن سيناء لها طبيعة وظروف خاصة، كما أن لديها مأثور وفن شعبي رائع للغاية، لافتًا إلى أن اليوم الجمعة سيشهد إلقاء 3 محاضرات بعنوان تجليات سيناء في الإبداع المعاصر، للرواية والشعر العامي، وذلك في إطار استمرار فعاليات معارض الحرف التراثية والأنشطة الثقافية برفح والشيخ زويد بعد صلاة الجمعة.

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية

ولفت، إلى أنّ مساء اليوم الجمعة سيشهد حفلا موسيقيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، مشددًا على أن توجيهات القيادة السياسية تنص على استمرار الاهتمام بسيناء واستدامة للورش والفعاليات الثقافية، وستشهد الفترة المقبلة إقامة عدد كبير من الورش وخاصة المعنية بالمرأة. 
 

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