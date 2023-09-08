اللقطات الأولى لإطلاق غواصة نووية تكتيكية بكوريا الشمالية (فيديو)

أطلقت كوريا الشمالية، أول "غواصة هجوم نووي تكتيكي" جاهزة للعمليات، وخصصتها للأسطول الذي يقوم بدوريات في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وعرضت قناة “يورو نيوز عربية” اليوم الجمعة، اللقطات الأولى من إطلاق الغواصة النووية الكورية الشمالية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي حضر حفل الإطلاق، إن تسليح البحرية بأسلحة نووية مهمة عاجلة ووعد بنقل المزيد من السفن تحت الماء والسطحية المجهزة بأسلحة نووية تكتيكية إلى القوات البحرية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن حفل إطلاق الغواصات يمثل بداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وقال كيم إن الغواصة رقم 841 - التي تحمل اسم البطل كيم كون أوك على اسم شخصية تاريخية كورية شمالية - ستؤدي مهمتها القتالية باعتبارها "إحدى الوسائل الهجومية الأساسية تحت الماء للقوة البحرية" لكوريا الشمالية.

ةأضاف كيم إن كوريا الشمالية تخطط لتحويل غواصاتها الحالية إلى غواصات هجومية مسلحة بأسلحة نووية، وتسريع مساعيها لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وأوضح الزعيم الكوري الشمالي في خطاب، في إشارة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أن تحقيق التطور السريع لقواتنا البحرية يمثل أولوية لا يمكن تأخيرها في ضوء التحركات العدوانية والأعمال العسكرية الأخيرة للأعداء.

لا معلومات عن الغواصة الجديدة

ورصد المحللون لأول مرة علامات تشير إلى أنه تم بناء غواصة جديدة واحدة على الأقل في عام 2016. وفي عام 2019، أظهرت وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يتفقد غواصة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا والتي تم بناؤها تحت "اهتمامه الخاص" والتي ستكون جاهزة للعمل في المياه قبالة الساحل الشرقي.

ولم تصف وسائل الإعلام الرسمية في ذلك الوقت أنظمة أسلحة الغواصة أو تذكر أين ومتى تم التفتيش، لكن المحللين قالوا إن الحجم الظاهري للسفينة الجديدة يشير إلى أنها مصممة لحمل الصواريخ.

ولم يتضح على الفور ما هي الصواريخ التي ستتسلح بها الغواصة الجديدة.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات (SLBMs) ​​وصواريخ كروز التي يمكن إطلاقها من الغواصات.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت كوريا الشمالية قد طورت بشكل كامل الرؤوس الحربية النووية المصغرة اللازمة لتناسب مثل هذه الصواريخ. ويقول المحللون إن تطوير رؤوس حربية أصغر سيكون على الأرجح هدفا رئيسيا إذا استأنفت كوريا الشمالية تجاربها النووية.

تمتلك كوريا الشمالية أسطولًا كبيرًا من الغواصات، ولكن من المعروف أن غواصة الصواريخ الباليستية التجريبية 8.24 يونجونج (بطل 24 أغسطس) هي الوحيدة المعروفة بأنها أطلقت صاروخًا.