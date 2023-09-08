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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاروق جعفر: لم أحسم موقفي من الترشح في إنتخابات الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن مشكلة نادي الزمالك يجب أن يكون لديها أفكار ورؤية مختلفة، مشيرا إلى أن الاعتماد على رجل أعمال في قيادة النادي سيكون صعب، كما أنه من الصعب الاعتماد على التبرعات.

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وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية: "هناك هجوم كثيرة ضد رموز الزمالك وابنائه الذين ضحوا كثيرًا من أجله، والآن النادي يحتاج لاولاده للنهوض سريعًا".

وأضاف: "كرة القدم مصدر الدخل الرئيسي للزمالك، وبعدما تراجعت أصبح النادي في أزمة، لأن الفلوس والرعاية تخص قطاع الكرة".

وأكمل: "سبق وعملت داخل الزمالك ولكن بدون مقابل مالي، ولم أتقاضٍ أي شئ، بل على العكس كنت أحاول المساعدة بشكل دائم لأي شخص داخل النادي، ويجب مساعدة ودعم اللاعبين نفسيا ومعنويا".

وواصل: "الأهلي دائمًا يترأس النادي نجوم كرة القدم، بينما في الزمالك يحاولون "قتل رموز النادي"، ويحاولون جلب أصحاب المصالح في الانتخابات، وبدلا من الحرب الانتخابية أقول لابناء النادي عليكم ان تتحـدوا في هذه الفترة".

وأكد: "لم أحسم موقفي من المشاركة في انتخابات نادي الزمالك، وسأجلس غدا مع أيمن يونس وحسن شحاتة ونجوم الكرة للتشاور حول الأمر، وما يهمني حاليا هو نادي الزمالك والذي يعيش فترة صعبة في تاريخه".

وأتم: "يجب الابتعاد عن (التجريح)، أو التقليل من اي شخص أو رمز داخل نادي الزمالك قبل الانتخابات القادمة".
 

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