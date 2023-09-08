جلستين نقاشيتين مع المرشحين للمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج الدولي « أكاديمية شباب المتوسط »

ضمن فعاليات اليوم الثاني

عقدت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، جلستين نقاشيتين حول "التخطيط الإستراتيجي والأمن القومي" و " الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء " ، ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني

من المُعسكر التدريبي والتحضيري للمرشحين بالمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج الدولي أكاديمية شباب المتوسط، المزمع انعقاده خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في دولة إسبانيا بمدينة برشلونة، بإستضافة في مقر الأمانة العامة للمنظمة الحكومية الإقليمية الأورومتوسطية "الاتحاد من أجل المتوسط"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

تناولت الجلسة النقاشية الأولي الحديث حول

"التخطيط الإستراتيجي والأمن القومي"، بمشاركة اللواء محمد الغباري / مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، وتحدث عن المفهوم الشامل للأمن القومي واتجاهاته، وماهية التخطيط الإستراتيجي وأبعاده، والعلاقات المصرية المتوسطية والدولية.

وجاءت الجلسة النقاشية الثانية بعنوان " الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب ومحاورها " ، بمشاركة الدكتور عبد الله الباطش / مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، وتحدث عن الاهداف العامه للإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب ، وبرامج الوزارة نحو تحقيق التنمية المستدامة مع التركيز علي أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الشباب، فضلًا عن خُطة الوزارة لحوكمة قطاع الشباب.

تُعد أكاديمية شباب المتوسط أول برنامج شبابى متوسطي ينطلق من القاهرة ليصبح تجربة دولية واعدة تجوب الدول المتوسطية ومنصة شبابية مُستدامة تهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا وتحديات دول البحر الأبيض المتوسط فى شراكات دولية وحكومية ومدنية.

وينفذ المُعسكر من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية .



فيما تنفذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية بالشراكة الإتحاد من أجل المتوسط، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz.

وتستهدف النسخة الثالثة :" رفع الوعي واشراك الشباب في التعامل مع القضايا وتحديات منطقة المتوسط، حيث أن أبرز الموضوعات الرئيسية للنسخة الثالثة هي "قضايا المناخ، الدمج الاجتماعي، توظيف الشباب".

حضر فعاليات اليوم الثاني من التدريب التحضيري كلا من : "الأستاذة إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، دكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، الأستاذ خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، الأستاذة رضوى حسام مسئول علاقات دولية بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذ يوسف عروج رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط.