الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الفنان إيهاب فهمي: مصر هوليود الشرق الأوسط

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي

قال الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنّ الثقافة هي أساس بناء الشخصية الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن الثقافة والفن من أدوات القوى الناعمة المصرية، وشدد على أهمية تشجيع المجتمع المدني على بناء دور العرض السينمائية والمسرحية.

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وأضاف “فهمي” في حواره مع قناة “إكسترا لايف” على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أن الرقمنة هي الطريق الصحيح لتحقيق التقدم، بحيث يشاهد المواطنون على هواتفهم تراثهم ومسرحهم وفنهم على هواتفهم عبر التطبيقات المختلفة، وهو ما جرى مناقشته في الحوار الوطني.

زيادة دور العرض السينمائي والمسرحي

وتابع الفنان: “جرى مناقشة زيادة دور العرض السينمائي والمسرحي، فمنذ 80 سنة كان عددها أكثر مما هي عليه الآن بنحو 3 أضعاف، ودور العرض هي نوع من أنواع الترويج النفسي، وبدلا من توجيه الشخصية بأدوار تضر الوطن، فإننا نجعله يخرج في المسرح أو السينما ويتابع نفسه وأمله وحلمه من خلال الفن، والأيام أثبتت أننا عندما بعدنا كثيرا عن الفن وصلنا إلى أمور خطيرة جدا مثل الإرهاب، والفن”.

مصر هي هوليود الشرق

وأشار، إلى أنّ الحوار الوطني أظهر أن فناني ومثقفي مصر يحبون بلدهم ويريدون أن يصلوا بها إلى الريادة، إذ إن مصر هي هوليود الشرق والأم التي تحتوي الجميع.

وواصل: “أتشرف بأني كنت من حضور جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني، والتي خرجت بتوصيات مهمة جدا، وأتمنى أن تكون في طريقها للتنفيذ من خلال الحوار الوطني، وأعتقد أننا سنصل إلى أشياء مهمة جدا للثقافة والفن”.

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