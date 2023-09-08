نجم منتخب مصر السابق يشيد بقرار فيتوريا بشأن صلاح

أثنى عبدالناصر محمد، لاعب المنتخب الوطني السابق، بقرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، بقرار إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا في الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا.



وتابع محمد في تصريحات تلفزيونية: إراحة محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب الوطني أمام منتخب إثيوبيا قرار ذكي من فيتوريا.



وأضاف: محمد صلاح لاعب مميز للغاية، ولكنه تعرض لضغوطات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب العروض التي تلقاها من الدوري السعودي.



وواصل: لم تنجح المغريات المالية لاتحاد جدة في إقناع صلاح بترك ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي.



عبدالناصر محمد: هذه أبرز العقبات أمام ميكالي مع المنتخب الأولمبي



وجه عبدالناصر محمد، لاعب المنتخب الوطني السابق، الإشادة بأداء البرازيلي روجيرو ميكالي، مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف محمد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " مرونة روجيرو ميكالي سر تفوقه مع المنتخب الأولمبي، خاصة أنه يعاني من قلة مشاركة لاعبي المنتخب".



وواصل "ميكالي يعاني أيضا من ضعف جودة لاعبي المنتخب مقارنة بلاعبي الأجيال السابقة".



وأختتم: "ميكالي (عمل شكل كويس) للمنتخب، ووصل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما وخسرها بشرف أمام المغرب رغم الخطأ التحكيمي بطرد محمود صابر".

