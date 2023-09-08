الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شاب على يد آخرين بالقليوبية وجهود مكثفة لكشف لغز الجريمة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت قرية قلما بقليوب واقعة مأساوية فقد شاب حياته نتيجة تعرضه لاعتداء على يد آخرين في قرية قلما بقليوب، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغا لمديرية أمن القليوبية، بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه في قرية قلما بقليوب، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا يدعى "محمد" لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، عقب اعتداء أشخاص عليه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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