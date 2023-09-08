صلاح: يجب أن يتدخل مسئولو الدولة لحل أزمات الزمالك

قال محمد صلاح، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، إنه يجب دعم ومساندة القلعة البيضاء للخروج من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية تحملوا ظروف النادي المالية في الفترة الأخيرة.



أضاف، يجب مساندة ودعم الزمالك في الفترة الحالية، وأن يتدخل مسئولو الدولة لإنقاذ النادي حتى يعود الاستقرار بعد الانتخابات المقبلة، والمجلس المقبل سيجد ظروفًا صعبة للغاية، والانتخابات ستكون شرسة.



وتابع: أتوسل لرجال الدولة وضع حلول لأزمات الزمالك حاليًا، وأتمنى أن يتم رفع الحجز عن حسابات النادي.

وأضاف: الكرة حاليًا في ملعب الجمعية العمومية، لابد أن يتم اختيار الأفضل لقيادة النادي بعيدًا عن المصالح، سمعت أسماءً كثيرة ولا أحد يعرف عنها شيئًا تنوي الدخول للزمالك، وأناشد باختيار الأصلح لنادي الزمالك".

واختتم: أي شخص سيعمل لنادي الزمالك سيواجه احترامًا كاملًا، يجب أن يعلم أن العمل لمصلحة النادي حاليًا هو الأهم بعيدًا عن الشو، والزمالك يسير على الطريق الصحيح لإنهاء الأزمات الحالية".