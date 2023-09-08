الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان شخص في بولاق الدكرور

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة عثر بداخلها على جثمان شخص في بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود أي آثار بعثرة بمحتوياتها، كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته لكشف ملابسات وفاته، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثمان شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، حيث توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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