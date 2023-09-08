أزهري: لم يكن للعرب مكانة قبل بعثة النبي (فيديو)

أكد الشيخ حسن القصبي، أستاذ علم الحديث في جامعة الأزهر، أن البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عبارة عن دولتين تتصارعان في العالم “الفرس والروم”، ولم يكن للعرب مكانة قبل بعثة النبي.

وقال “القصبي” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إن مجيء النبي بمثابة إحياء أمة من العدم، موضحًا أن الله وصف النبي بالنور الذي يضيء الحياة ولا يمكننا العيش بدونه.

النبي أنار بيئة ظلماء بأخلاقه ومعاملاته

وتابع: “النبي أنار بيئة ظلماء بأخلاقه ومعاملاته وتطبيق القرآن الكريم على أرض الواقع، موضحًا أن هناك مجموعة من الصفات المنتشرة في الجاهلية ما زالت باقية رغم أمر النبي بالتخلص منها”.

النبي كان رحيما مع كل من تسبب في أذيته

وأوضح أن النبي كان رحيما مع كل من تسبب في أذيته، وهذا ما ورد إلينا عند فتح مكة وعودته إلى داره مرة أخرى، لافتًا إلى أن الاحتفال بالنبي ليس في شهر ميلاده ولكن يجب أن يكون طوال العام.

وواصل: “لا يستطيع أحد أن يتعامل في الكون إلا بالهدي النبي، والمجتمع يحتاج إلى تطبيق أخلاق وأوامر النبي في حياتنا، ويجب على كل إنسان أن يتعامل مع أهل بيته”.