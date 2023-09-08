المغازي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون قاطرة الاقتصاد المصري (فيديو)

أكد الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة إذا أحسن استخدامها واستغلالها.



وأوضح “المغازي” خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمحافظات الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد تحديدا وموانئ المحافظة والمشروعات العملاقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرق التفريعة، كفيلة في حد ذاتها لقلب الموازين الاقتصادية في المنطقة لصالح مصر.

أنشطة اقتصادية

وأضاف أن محافظة بورسعيد الوحيدة التي تعتبر التقاء وملتقى ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، لافتا إلى أن بورسعيد لا تمتلك أنشطة اقتصادية فحسب لكنها أيضا تتميز بالأنشطة السياحية كونها تمتلك ميناء لليخوت الذي وجه الرئيس السيسي مؤخرا الحكومة بالاهتمام بسياحة اليخوت.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

واقترح معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تشكيل مجلس استشاري يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مكون من خبراء اقتصاديين ورجال أعمال بعيدا عن المسؤولين بشكل تطوعي ومن الممكن أن يتضمن المجلس استشاريين عالميين، متوقعا أن هذا المجلس سيقدم أفكار عظيمة للمنطقة لأنها ستكون المنطقة الآمنة خلال الفترة المقبلة لا سيما مع التوترات الحالية في منطقة شرق آسيا.

