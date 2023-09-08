التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية في مواجهة كوستاريكا الودية

إستقر الجهاز الفني لمنتخب السعودي بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني على تشكيل المنتخب في مباراته الودية أمام كوستاريكا والتي يستضيفها ملعب سان جيمس بارك.

وتشهد المباراة إستمرار غياب سلمان الفرج نجم وسط الهلال السعودي عن القائمة، كما يخسر الأخضر جهود نجمه رياض شراحيلي بعد غيابه عن تدريبات الصقور الخضراء بسبب شعوره بآلام في الركبة.

وتشهد المباراة الظهور الأول للمدرب روبرتو مانشيني الذي يبحث عن بدء مسيرته مع المنتتخب السعودي بفوز يكتسب به ثقة لاعبيه وجماهيره.

تشكيل منتخب السعودية امام كوستاريكا

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - سلطان الغنام - أحمد شراحيلي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري - عبد الله الخيبري - سالم الدوسري - عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية

تنطلق مباراة السعودية وكوستاريكا الودية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي مصر ومكحة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا

تنقل مباراة السعودية وكوستاريكا الودية بشكل حصري عبر شبكة قنوات الشركة الرياضية السعودية، SSC.