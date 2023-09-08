الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (ِشاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الارتفاع في قيم الحرارة، حيث بدأت الارتفاعات أول أمس الأربعاء، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية له في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أنّ غدًا السبت سيشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ تنكسر قيم الحرارة و تصل لـ 36 درجة مئوية، وسيستمر هذا الأمر على مدار الأسبوع المقبل، ومع نهايات الأسبوع نبدأ بتحسن في الأحوال الجوية.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة:

وأضافت “غانم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ أمس الخميس شهد ذروة هذا الارتفاع، وسجلت القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية بارتفاع 6 درجات عن المعدلات الطبيعية بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية المقبلة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومناطق أخرى من الصحراء الغربية.

اليوم الجمعة من ضمن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة:

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة من ضمن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ما بين 38 و39 درجة مئوية، ولكن، تسجل المناطق الموجودة في جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية، حيث يسود نهار اليوم الجمعة أجواءً شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.