الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جوتيريش: الأمم المتحدة تحاول إعادة اتفاق الحبوب إلى حيز التنفيذ

أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن المنظمة تعمل جاهدة في محاولة تحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، في مسعى لإقناع موسكو بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

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وأضاف “جوتيريش” للصحفيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في جاكرتا: نعتقد أنه من الضروري إنشاء نظام للضمان المتبادل.

وتابع: “ضمان أن روسيا الاتحادية قادرة بالفعل على التغلب على الصعوبات التي لا تزال قائمة، وإن كان الكثير منها تم حله، وفي الوقت نفسه ضمانات أننا سنتمكن من استعادة مبادرة البحر الأسود”.

وأرسل “جوتيريش”، الأسبوع الماضي، إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “مجموعة مقترحات محددة” استهدفت إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في يوليو، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه.

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