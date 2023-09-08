طقس شديد الحرارة بالمنيا.. والعظمى 41 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 ، ولليوم السادس على التوالي إستمرار الموجة الحارة ، و طقس شديد الحرارة على ربوع البلاد طوال ساعات النهار ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، وسجلت درجات حرارة العظمى 41 والصغرى 24 درجة .

وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، حيث جاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 8 سبتمبر ، طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء .

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة ، القاهرة العظمى 38 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 32 والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 الصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 41 والصغرى 24 درجة .