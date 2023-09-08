أسبير تطلق المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة

افتُتحت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة تحت شعار "حيث تلتقي الاستدامة مع الابتكار".

يعد المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة هو الأول من نوعه في مصر الذي يهدف إلى تنوير العقول الشابة للاتجاهات الجديدة في تصميم برامج التنمية، وتعزيز دور التعليم ما قبل الجامعي بشكل عام وخاصة التعليم الفني في تحقيق أهداف التنمية، وكذلك تمكين الشباب من تجربة أدوات ومنهجيات جديدة يمكن استخدامها في تصميم حلول للمجتمعات المهمشة، وتعكس هذه الأدوات ثلاث أفكار رئيسية وهي، اكتشاف أحدث اتجاهات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على الصعيدين العالمي في عالمنا اليوم، وتعزيز التواصل مع خبراء الاستدامة في المنطقة، وتجربة قوة الأدوات التطبيقية في مجال الاستدامة عن قرب.

أكد حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد أن وزارة التضامن الاجتماعي مسئولة عن تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، وهو البعد الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطن المصري، إضافة إلى حرص الوزارة على العمل وعقد الشراكات الفعالة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا مما ينعكس على تحسين جودة حياتهم.

وأضاف حسن أن الوزارة تسعى إلى أن تحول التكافل إلى التشغيل والإنتاج بتوفير فرص العمل اللائقة وتعظيم الأثر التنموي لكل المبادرات والبرامج التي تلمس حياة المواطن بشكل مباشر ، كما تسعى الوزارة إلى إحداث تحول ثقافى يجعل مفاهيم الاستدامة جزء أصيل من عادات المجتمع المصري الأمر الذي يضمن تحقيق استدامة حقيقية، وتحقق الوزارة من خلال برامجها الشاملة والمتنوعة التي تستهدف المواطن المصري فى كل قرى مصر لرفع الوعى الأسري والاجتماعي وتقديم الدعم النقدي والعيني لضمان تحسين جودة الحياة.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد إلي أن الوزارة تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق معايير الاستدامة البيئية والتحرك نحو عقد الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لإطلاق مشروعات خضراء تعتمد على سلاسل الإمداد والتوريد من المشروعات التى تمكنها الوزارة وتدعمها الأمر الذي يضمن تحقيق التكامل بين المجهودات، وأيضًا تسعى الوزارة إلى حوكمة العمل المجتمعي لتعظيم الأثر و التحرك نحو المواطن بكل مرونة وقدرة على تلبية احتياجاته، كما تسعى الوزارة إلى دعم البعد الخاص بالاستثمار المجتمعي المؤثر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص فى عدد من المشروعات ذات البعد المجتمعي.

وأعربت الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن خالص شكرها وامتنانها العميق بحضورها المنتدى الاقليمي الأول للتنمية المجتمعية والاستدامة، وقالت: " مشاركتنا اليوم في المنتدى الإقليمي الأول لتنمية الاستدامة تأتي انطلاقا من رؤية وزارة الشباب والرياضة ورسالتها المبنية على تقديم العديد من البرامج والمبادرات والانشطة التي تستهدف دوما تمكين الشباب للمستقبل المهني وتشجيع الشباب والفتيات للخوض في مجالات العمل الحر لزيادة فرص التشغيل والسعي لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية للشباب وتحسين المهارات التكنولوجية والوظيفية لمواكبة التطور السريع للتقدم التكنولوجي والتأثير الناتج على الأدوار الوظيفية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونشر مفهوم ريادة الاعمال التكنولوجية من خلال مساعدة الشباب على اطلاق شركاتهم سواء كانت شركة تطوير ويب أو شركة تجارة إلكترونية أو وكالة تسويق رقمية كما تدعم اطلاقهم للاعمال التجارية التي تستخدم التكنولوجيا والابتكارات لحل مشكلات العملاء الحقيقية.

وخلال كلمته في افتتاح المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة، وجه السيد باسم عماد، الرئيس التنفيذي لشركة أسبير للتدريب والاستشارات الشكر للسادة الحضور من ممثلي الوزارات على دعمهم المستمر لكافة البرامج والمبادرات المجتمعية لتنمية مهارات الشباب وإشراكهم في المجتمع.

وقال باسم : "نحن فخورون بإطلاق النسخة الأولى للمنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة، ومن خلال المنتدى نسعى إلى الجمع بين مفاهيم الابتكار مع الاستدامة، والتعاون مع كافة الجهات المنوطة بالتنمية والاستدامة من أجل تنفيذ وتطوير مشاريع مستدامة في كافة انحاء الوطن العربي كجزء من مسئوليتنا كأفراد و مؤسسات و شركات." وأضاف باسم : "اكتسبنا خبرات كبيرة خلال السنوات الطويلة الماضية، وادركنا خلالها ضرورة مواصلة التطور والتفكير في كيفية ابتكار حلول فعالة للتنمية المجتمع، وتمكين و رفع كفاءات الأفراد في مصر وكافة بلدان المنطقة."

وعبرت لينا حوراني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blue Green للاستشارات بالإمارات: عن سعادتها بالمشاركة في تنظيم الحدث، وقالت: "نحن هنا في هذا الحدث الرائع للحديث عن موضوعات وقضايا تشغلنا جميعًا مثل التعليم، والمساواة بين الجنسين، والإدماج المجتمعي، والشمول المالي وحماية البيئة.

وأكملت حوراني: "في بلو جرين كونسلتانسي شاركنا في العديد من المشروعات العالمية في أكثر من 15 دولة على مستوى العالم، وقدمنا برامج تدريبية، وأسسنا استراتيجيات وبرامج المسؤولية المجتمعية والاستدامة للشركات، وقمنا بإعداد قياس للعوائد الاجتماعية على الاستثمارات، ونحن هنا نشارك في المنتدى لأنه فرصة لتبادل خبرات مؤثرة وملهمة للجميع."

وصرحت نانيس يسري مدير قطاع التحول المجتمعي بشركة أسبير: "متحمسون جدًا للاحتفال بانطلاق النسخة الأولى من المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة، وهي لحظة مضيئة في مشوارنا، ونهدف من خلاله إلى التعاون ومشاركة الأفكار، وتحقيق تأثير كبير في مجال التنمية والاستدامة في بلداننا."

وأضافت نانيس يسري: " نعسى لأن يكون المنتدى مركز إقليمي مرموق يجمع خبراء في التنمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات للتعاون وصناعة حلول مستدامة، والتزامنا على المدى البعيد هو دعم التعاون والابتكار وزيادة العمل الجماعي.