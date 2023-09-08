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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وفاة 49 شخصًا في هجوم مسلح بمالي

جيش مالي
جيش مالي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن الحكومة الانتقالية في مالي، أعلنا وفاة 49 مدنيًا و15 جنديًا على الأقل عندما هاجم مسلحون متشددون معسكرًا للجيش وسفينة في شمال شرقي البلاد.

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عدد القتلى يرتفع

وأضافت، في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددًا كبيرًا سقط جريحًا، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، إذ هاجم المتشددون قاربًا يحمل مدنيين عبر السهول التي غمرتها الفيضانات، والتي تفصل بين مدينتي جاو وموبتي خلال موسم الأمطار، حيث كانت السفينة مسافرة من جاو عندما حدث الهجوم.

منطقة موبتي وسط مالي

في 19 أغسطس الماضي، ذكرت مصادر محلية، أن ما لا يقل عن 21 مدنيًا قُتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.

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