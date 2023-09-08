العنب بـ 25 جنيهًا.. أسعار الفاكهة بسوق العبور

تشهد أسعار الفاكهة والمانجو، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسوق العبور وغيره من أسواق الجملة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فصل الصيف، إذ تصل أسعار العنب بالجملة لـ 25 جنيهًا، والبلح الزغلول لـ 12 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو البرتقال البلدي:- من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو البرتقال الصيفي: من 10 لـ 18 جنيهًا.

كيلو الليمون البلدي: من 5 لـ 11 جنيهًا.

كيلو عنب بناتي أصفر: من 15 لـ 25 جنيهًا.

كيلو عنب بناتي أحمر: من 15 لـ 25 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر:- من 10 لـ 18 جنيهًا.

كيلو تفاح مصري: من 16 لـ 26 جنيهًا.

كيلو بلح زغلول:- من 8 لـ 12 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو بلح بارحي:- من 25 لـ 40 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 10 لـ 18 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 7 لـ 15 جنيهًا.

كيلو جوافة:- من 7 لـ 17 جنيهًا.

كيلو رمان:- من 10 لـ 20 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

كيلو كاكا:- من 15 لـ 20 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: من 20 لـ40 جنيهًا.

كيلو كريز: 25 جنيهًا.

كيلو كيوي: 26 جنيهًا.

كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز صعيدي: من 7 لـ 11 جنيهات.

أسعار المانجو اليوم

كيلو مانجو عويس: من 27 لـ 47 جنيهًا.

كيلو مانجو هندي: من 20 لـ 34 جنيهًا.

كيلو مانجو تيمور: من 20 لـ 34 جنيهًا.

كيلو مانجو زبدية: من 21 لـ 25 جنيهًا.

كيلو مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

كيلو مانجو فونس: من 20 لـ 34 جنيهًا.

كيلو مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

كيلو مانجو دبشة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو صديقة: من 17 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو سكري: من 19 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو بيض العجل: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو سنارة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو تومي: من 18 لـ 22 جنيهًا.

كيلو مانجو فجر كلان: من 18 لـ 22 جنيهًا.

كيلو مانجو كنت:- من 18 لـ 22 جنيهًا.

كيلو مانجو كيت: من 18 لـ 22 جنيهًا.

كيلو مانجو نعومي: من 18 لـ 28 جنيهًا.

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