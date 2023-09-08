مانشيني يخوض أول اختبار مع السعودية أمام كوستاريكا

يخوض المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني أول اختبار له مع منتخب السعودية وذلك عند مواجهة كوستاريكا، مساء اليوم الجمعة، المقررة ضمن الأجندة الدولية في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أسيا 2024.

واستلم مانشيني المهام الفنية للصقور الخضراء خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل في أعقاب كأس العالم 2022.

ويتطلع مانشيني للحفاظ على سجل انتصاراته في مستهل محطاته التدريبية المختلفة، إذ لم يتلق المدرب الإيطالي أي خسارة خلال مشواره التدريبي في آخر 6 محطات له.

ووضع مانشيني اللمسات الأخيرة على خططه الفنية لمواجهة كوستاريكا في التدريب الأخير، حيث بدأ بتمارين الإحماء ثم الاستحواذ قبل أن يطبق جمل تكتيكية متنوعة في الحالة الهجومية والدفاعية، واختتمها بتمارين الإطالة.

ويعد هدف مانشيني الأساسي مع منتخب السعودية هو التتويج ببطولة كأس أمم أسيا في النسخة المقبلة، إذ يغيب اللقب عن الصقور الخضراء منذ عام 1996.

السعودية وكوستاريكا

يعد هو اللقاء الخامس الذي يجمع السعودية وكوستاريكا على المستوى التجريبي حيث فاز الأخضر في مباراة وتعادل في أخرى وخسر ثلاث مواجهات وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه 8، وتعود أول مواجهة جمعت بين السعودية وكوستاريكا إلى صيف 1993 والتي خسر فيها الأخضر بهدفين لهدف.

وتنطلق مباراة السعودية وكوستاريكا، في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب «سانت جيمس بارك» في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وينهي منتخب السعودية معكسره الاستعدادي خلال فترة التوقف الحالية بمواجهة كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب الذي يستضيف مباراة كوستاريكا.