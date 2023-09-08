نيمار .. الدوري السعودي أفضل من الفرنسي

أكد النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال أن الدوري السعودي بات أكثر قوة من الدوري الفرنسي مشيرًا إلى تجربته عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017.

وأضاف نيمار في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: أؤكد أن كرة القدم هي نفسها، الكرة هي نفسها ويسجلون الأهداف وبالنظر إلى الأسماء فإن الدوري السعودي بات أقوى من الدوري الفرنسي.

وقال :التدريبات هناك شديدة ونتعطش أنا وزملائي للفوز هناك بشكل كبير والتتويج مع الهلال.

وأضاف: الجميع اعتقد أن الدوري السعودي ضعيف والأمر نفسه حدث معي عندما انتقلت إلى الدوري الفرنسي، حينها ظن الناس الأمر نفسه لكني لم أضرب في حياتي من قبل المدافعين أكثر من هناك.

وأكمل اللاعبون يعلمون مدى صعوبة اللعب في الدوري السعودي وأنا متأكد أنه لن يكون أمرا سهلا الفوز بالمسابقة لأن الفرق عززت صفوفها بلاعبين جدد، وستكون بطولة ممتعة وشيقة جدا.

وتلعب البرازيل أمام بوليفيا في بارا البرازيلية يوم السبت قبل أن تواجه بيرو يوم الأربعاء ضمن تصفيات كأس العالم لمنتخبات أميركا الجنوبية.