منتخب السعودية ينتظر رقما تاريخيا أمام كوستاريكا

ينتظر منتخب السعودية رقما تاريخيا خلال مباراته الودية أمام كوستاريكا، المقررة على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويبحث منتخب السعودية عن الفوز رقم 101 في تاريخ مواجهاته الودية وذلك عند ملاقاة كوستاريكا، حيث خاض الصقور الخضراء 255 تجربية على مدار تاريخه فاز في 100 مباراة وتعادل في 70 وخسر في 85 مباراة.

وكانت أول مباراة خاضها منتخب السعودية على مستوى المواجهات الودية أمام تونس في نهاية عام 1967 بفوز الصقور الخضراء بأربعة أهداف.

ولم يتذوق منتخب السعودية طعم الفوز في آخر أربع مباريات ودية حيث تعادل مع بنما وخسر من كرواتيا وفنزويلا وبوليفيا.

وكانت قرعة كأس آسيا قد أسفرت عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات عمان، وقيرغيزستان، وتايلاند.

ويتطلع مانشيني لاستعادة كأس أسيا إلى منتخب السعودية بعد غياب لسنوات عديدة إذ يعود أخر لقب للصقور الخضراء في عام 1996.

واستدعى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني (26) لاعبًا لمعسكر السعودية في نيوكاسل خلال فترة التوقف الحالية وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.