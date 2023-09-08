نشرة التوك شو.. نهاية أزمة السجائر تقترب وتحذير من موجة حارة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، عن 3 خطوات لحل أزمة أسعار السجائر، مؤكدا أن الأزمة ليس لها علاقة بالاستثمارات الأخيرة في شركة الشرقية للدخان.

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رئيس شعبة الدخان: لو محلتش أزمة أسعار السجائر اعدموني (فيديو)

اتخذت أسرة الفنان إيمان البحر درويش، خطوة قانونية ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدما نشر شائعة وفاة إيمان البحر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حسن شاكوش في ورطة بعد نشر شائعة وفاة إيمان البحر درويش (فيديو)

كشف الدكتور أحمد أبوالمجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل إيقاف المطربة اللبنانية سارة زكريا عن الغناء في مصر ومنع التعامل معها، بعد الإيحاءات الجنسية التي تلفظت بها خلال حفلها الأخير.

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الموسيقيين: "لا تراجع عن إيقاف سارة زكريا لردع الآخرين" (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة أن البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة منذ أمس.

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كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أهمية انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، مشيدا برؤية القيادة السياسية في الانضمام للمجموعة الاقتصادية.

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التموين: الدولار سينهار أمام الجنيه بعد انضمام مصر إلى بريكس (فيديو)

أوضح الشيخ إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين، حكم اشتراط الزوجة على زوجها في عقد الزواج بألا يعقد على امرأة أخرى، إلا بإذنها.

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حكم اشتراط المرأة على رجلها بعدم الزواج إلا بإذنها (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه تقدم ببحث للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتم الموافقة عليه وسيتم مناقشته فى مؤتمر الفضاء الإلكترونى الذى سيقعد السبت المقبل.

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خالد الجندي يكشف أخطر 3 مصائب في الفتوى الإلكترونية (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدَّم الكثير للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

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مصطفى بكري: "الخونة والمتآمرون يستهدفون المصريين"(شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن دعوات عودة الإخوان للمشهد السياسي أمر يستحق المحاسبة، لافتًا إلى أن الإخوان قرروا النزول للانتخابات الرئاسية والتصويت ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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بكري: "دعوات عودة الإخوان للمشهد السياسي أمر يستحق المحاسبة" (شاهد)

أعربت الإعلامية رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، عن استيائها الشديد، بسبب تظاهر طليقها بالفقر لعدم دفع مصاريف نجلهما، ولاقت إلى أنه ليس فقيرًا وتم سرقته في حقيبة دولارات بالإضافة إلى مسروقات ذهبية.

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طليقة توفيق عكاشة: ادعى الفقر وربنا بعتله حرامي سرق ذهب ودولارات بـ 3 ملايين| فيديو