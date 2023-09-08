رابطة الأندية: الموسم المقبل استثنائي وسنراعي الارتباطات الأفريقية للأندية

أكد شريف صالح عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الموسم المقبل سيكون استثنائيا بسبب ضغط البطولات المختلفة، مشيرًا أن الرابطة ستراعي الارتباطات الأفريقية للأندية.

وقال عضو رابطة الأندية في تصريحات تلفزيونية: " الموسم المقبل سيكون استثنائيا على الكرة المصرية بسبب كثرة الارتباطات للأندية بالمشاركات الأفريقية".

وأضاف شريف صالح “هناك ارتباطات عديدة للأندية المصرية، والمنتخب الوطني الذي سيشارك في أمم أفريقيا 2024 ”.

وأتم: "سنحاول مراعاة المشاركات والارتباطات الأفريقية للأندية، سواء الفرق الأربعة المشاركة في دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، أو المنتخب الوطني وخصوصًا في الدوري الإفريقي غير مسموح للأهلي أن يخوض مباريات خلال هذه البطولة، فبالتأكيد سيكون هناك تأجيلات كثيرة جدًا ومعمول لها حساب".

ويشارك الأهلي لأول مرة في بطولة الدوري الأفريقي التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري في النسخة الأخيرة وحل بيراميدز وصيفا بينما تواجد الزمالك في المركز الثالث ويليه فيوتشر رابعا.