عاجل
نشرة التوك شو.. نهاية أزمة السجائر تقترب وتحذير من موجة حارة مواعيد قطارات اليوم المكيفة والروسية بالوجهين القبلي والبحري
الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط طفل من سيارة ربع نقل في حفل زفاف بأبو النمرس

بوابة الوفد الإلكترونية

سقط، منذ قليل، طفل من سيارة ربع نقل في حفل زفاف بأبو النمرس، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من سيارة بأبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء استقلاله سيارة ربع نقل خلال المشاركة في حفل زفاف، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة. 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

فيما، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بين الأهالى تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض التحصل منه على مبالغ مالية لتركه والسماح له بافتراش السوق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مواد متعلقة

جنايات الجيزة تقضى بالإعدام لـ11 شخصًا بتهمة قتل صاحب محل الفقير

للحد من حوادث الطرق.. اتبع ارشادات السلامة

نزيف الأسفلت.. نصائح مرورية للحد من حوادث النقل الثقيل

وزير التنمية المحلية: الشبكة الوطنية للطوارئ قللت معدل حوادث الطرق
الجريدة الورقية