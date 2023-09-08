سقوط طفل من سيارة ربع نقل في حفل زفاف بأبو النمرس

سقط، منذ قليل، طفل من سيارة ربع نقل في حفل زفاف بأبو النمرس، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من سيارة بأبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء استقلاله سيارة ربع نقل خلال المشاركة في حفل زفاف، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

فيما، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بين الأهالى تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بمنطقة المرج بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض التحصل منه على مبالغ مالية لتركه والسماح له بافتراش السوق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.