رابطة الأندية: سنحدد الحضور الجماهيري بالموسم الجديد في قرعة الدوري

تحدث شريف صالح عضور رابطة الأندية المحترفة المصرية عن الاستعدادات الخاصة بقرعة الدوري المصري للموسم المقبل.

وأكد عضو رابطة الأندية أنه سيكون هناك زيادة في عدد الحضور الجماهيري بالمباريات عن الموسم الماضي، مشيرًا أن الإعلان عن العدد المسموح للجماهير سيكون خلال قرعة الدوري الممتاز.

ومن المقرر إقامة قرعة بطولة الدوري المصري يوم الإثنين المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح شريف صالح في تصريحات تلفزيونية "نريد إعادة الكرة المصرية إلى ريادتها في منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا نرى العالم كله حولنا يتطور".

وأضاف "كل موسم نحاول دائمًا عودة الجماهير بالسعة الكاملة للمدرجات، ولكن هذه وجهة نظر أمنية ونحترمها جدًا ولهم الرؤية في تحديد الأعداد".

وأتم"دائمًا نطلب السعة الكاملة عدد الجمهور، الموسم الجديد سيزيد عن الموسم الماضي، وسنعلن عن العدد المسموح به في قرعة الدوري".

وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري في النسخة الأخيرة وحل بيراميدز وصيفا بينما تواجد الزمالك في المركز الثالث ويليه فيوتشر رابعا.