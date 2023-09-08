موعد مباراة مصر وأثيوبيا في ختام تصفيات أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا مباراته الختامية في تصفيات كأس أمم أفريقيا وذلك عند مواجهة أثيوبيا.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة الصعود للبطولة القارية، بعد تصدره لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما تنعدم آمال أثيوبيا في التأهل لامتلاكه 4 نقاط في المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وأثيوبيا

وتقام مباراة مصر وأثيوبيا على ملعب الدقاع الجوي في القاهرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويبحث منتخب الفراعنة للثأر من الهزيمة التي تعرض لها على يد أثيوبيا في مباراة الذهاب بالجولة الثانية من دور المجموعات، بهدفين دون رد.

وخاض منتخب مصر 14 مواجهة سابقة أمام أثيوبيا سجل الفوز في 10 مواجهات وخسر في ثلاثة وتعادل في واحدة.

واستقر فيتوريا بشكل كبير على طريقة لعب المنتخب، بحيث يعتمد على طريقة 4-3-2-1، لكنه لا يزال يفاضل بين أكثر من لاعب في عدة مراكز، حيث سيدفع برباعي الأهلي المتواجد في المعسكر لأطول فترة في اللقاء وتحديدا الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني الذي سيشارك من بداية اللقاء، فيما سيحصل مروان عطية على عدد من الدقائق خلال الشوط الثاني.

وسيجرب فيتوريا اليوم، الدفع بالتشكيل الأساسي خلال المران حيث يتوقع أن يضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر وأحمد فتوح، وثلاثي الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي ومحمود حمادة، وفي الهجوم سيعتمد على الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" (مصطفى فتحي) وعمر مرموش خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.