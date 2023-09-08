البنك المركزي يعلن ارتفاع النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثاني عشر على التوالي ليبلغ في أغسطس الماضي نحو 34.928 مليار دولار، وفق روسيا اليوم.

أوضح البنك أن ذلك مقارنة بنحو 34.878 مليار دولار في يوليو السابق له بزيادة بلغت نحو 50 مليون دولار.

ارتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 5 % بنحو 1.737 مليار دولار ليبلغ 34.878 مليار دولار في أغسطس الماضي مقارنة بنحو33.141 مليار دولار في أغسطس 2022.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.