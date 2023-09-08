مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ينهى دورته 31

انهى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى نظمته دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر دورته 31 بعد فعاليات ماراثونية اقيمت على مسرح المحكى واستمرت طوال 14 يوم استمتع خلالها الجمهور بالوان فنية متنوعة ناسبت كافة الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء مصر وضيوفها العرب والاجانب.

وجاءت الليلة الاخيرة لتتجمل باحلام الابداع وتحمل حشد ضخم من عشاق الموسيقى الى العالم الساحر لانغام عمر خيرت، وكعادته وبموهبته الفذة ومهارته العبقرية همس بنخبة من الحانه المتفردة بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى كان منها افتتاحية مصرية، ضمير أبله حكمت، خلى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زى الهوى، جيران الهنا، الخواجة عبد القادر ،صابر يا عم صابر، اندلسية، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها ولعبت اميرة احمد على الة الكمان صولوهات لحن الداعية .

قبله لفت الانظار طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الاطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بعدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة كان منها الليلة الكبيرة، غنى لى شوى شوى، طاير يا هوا، وحشتنى، يونس، زورونى كل سنة مرة، اسال روحك، اخر ايام الصيفية، النور مكانه فى القلوب، نعناع الجنينة وغيرها.