فرنسا تهزم ايرلندا في تصفيات اليورو

فاز منتخب فرنسا على آيرلندا بهدفين دون رد، مساء اليوم ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

سجل منتخب الديوك هدف التقدم بتوقيع أوريلين تشواميني في الدقيقة 19 ثم أضاف الثاني عن طريق تورام مع بداية الشوط الثاني الذي سجل أول أهدافه مع المنتخب الفرنسي.

وشهدت المباراة إصابة أوليفيه جيرو في الدقيقة 26 أدت لخروجه من المباراة ودخل مكانه ماركوس تورام، وألغى حكم المباراة هدفا لمبابي بداعي التسلل.

وشارك كينجسلي كومان مع منتخب فرنسا في مباراته رقم 50 عند نزوله بديلا أمام ايرلندا.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، وسجل 11 هدفا ولم يتلق أي هدف، بينما تجمد رصيد جمهورية أيرلندا عند النقطة الثالثة في المركز الرابع.