لجنة التنظيم والإدارة تختتم أنشطتها بجامعة الأقصر

حسين يشكرها لجهودها في الدعم الفني للجامعة



التقى الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعضاء لجنة التنظيم والإدارة، في ختام أنشطتها بالجامعة؛ والتي استهدفت تقديم الدعم الفني للجامعة، من خلال تقديم عدة ورش عمل استمرت على مدار أسبوع متواصل، وذلك بحضور السيد عمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

ووجه الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، الشكر للجنة التنظيم والإدارة، برعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقيادة السيد الأستاذ عادل محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية؛ مثمنًا مابذلوه من مجهود في سبيل دعم الجامعة، وذلك من خلال انعقاد عدة اجتماعات، تناولت خلالها اللجنة دراسة سبل اعتماد مركز تدريب الموارد البشرية؛ لخدمة موظفي الجامعة وأبناء المجتمع الأقصري، ودراسة سد احتياجات الجامعة من وظائف الكادر العام، فضلًا عن دورها في بحث سبل دعم اعتماد الهياكل التنظيمية للكليات التابعة لجامعة الأقصر، كما قدمت اللجنة الدعم الفني والاستشارات اللازمة لمنظومة المستشفيات الجامعية- جامعة الأقصر.

وأكد رئيس الجامعة على أن زيارة لجنة التنظيم والإدارة، تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم جامعة الأقصر، بالكوادر اللازمة؛ لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة؛ لتحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالي؛ ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ متمنيًا أن تحقق هذه الزيارة تطلعات الجامعة من خلال التمهيد لضم كوادر متميزة، قادرة على دعم والارتقاء بجامعة الأقصر بما يجعلها في مصاف الجامعات المتقدمة.