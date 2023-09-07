لاميتا فرنجية بمايوه مثير والجيبه تنقذ الموقف

اعتادت الاعلامية اللبنانية لاميتا فرنجية على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية لتختار من بينها ما يبرز منحنيات قوامها بشكل لافت وجرئ ويجعلها محط لاضواء ومتصدره الأهتمام إينما ظهرت.

وتألقت لاميتا بإطلالة انيقة رغم جرائتها، حيث ارتدت مايوه مجسم صمم من قماش الابيض الناصع المزين السيور السوداء من الاطراف ونسقت عليه جيب طويله فضفاضة، ذا ارضية بيضاء ودوائر سوداء كبيرة الحجم، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

اختارت لم خصلات شعرها للوراء كعكه لتبزر ملامحها الساحرة بلمسات هادئة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الاحمر الصارخ في الشفاه.

ولتواكب الموضة ارتدت نظارة سوداء تناغمت مع ملامحها وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.