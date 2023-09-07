زيمبابوي.. قافلة صدئة توفر الراحة لطيور الحب في حفلات الزفاف

في هراري ، تساعد القافلة الصدئة العرائس والعرسان على عجل.

إنها لاس فيغاس المحلية للعشاق الذين يتعجلون الزواج ، أو للأزواج القدامى الذين تزوجوا وفقا للتقاليد ولكن ليس بعد أمام العمدة: قافلة كاكي تنتظرهم أمام المحكمة في هراري ، عاصمة زيمبابوي.

في هذا البلد الواقع في الجنوب الأفريقي والذي غرق لسنوات في أزمة اقتصادية عميقة، تقود دافني سيواردي، التي يحيط وجهها بضفائر قصيرة، هذه العملية المزدهرة المصممة "لجعل النساء أجمل في اليوم الكبير".

"صغارا أو كبارا ، يأتون جميعا إلى هنا" ، هذا ما تحمس هذا الشاب الأنيق البالغ من العمر 37 عاما في معطف من الفستان الأخضر فوق فستان بورجوندي.

لأكثر من عشر سنوات ، كانت تدير بوتيك تأجير فساتين الزفاف هذا من شاحنتها الصدئة ذات السقف الأبيض ، حيث تقدم للخطيبات المحتاجات ليس فقط فساتين الدانتيل الأبيض ولكن أيضا باقات وديكورات وخدمات مكياج وشعر سريعة.

ما يصل إلى ستة زبائن يزورون كل صباح للاستعداد قبل مرافقة عريسهم المستقبلي إلى المحكمة" ، تشرح ، وهي تستعرض صفا من الفساتين البيضاء المعلقة من قضيب.

يأتي معظمهم قبل اليوم الكبير لاختيار الفستان وغسله وتركيبه. جميع الفساتين تأتي من الصين.

الأصهار

الأكثر شعبية طويلة ، مزينة بأحجار الراين. إنه لا يكشف الكثير ، ويتجنب النظرات غير السارة من الأصهار ، "يوضح صاحب المتجر.

تزوجت غلوريا موتيرو ، 45 عاما ، من زوجها في حفل تقليدي قبل أحد عشر عاما. وهي تريد الآن تسوية حالتها المدنية، لأسباب مالية. ولكن دون ترك ثروة وراءها.

ليس هناك جدوى من كسر البنك من أجل الزي الذي سترتديه لمدة "ثلاث أو أربع ساعات" ، كما تقول الأم البراغماتية لطفل واحد. "أنا أحب هذا" ، تتابع. "إنها تفي بالغرض وسعرها الصحيح".

"إذا تفاوضت بجد، ربما يعطونني إياه مقابل 50 دولارا" (46 يورو)، تحاول هذه المرأة الممتلئة بابتسامة مرحة، وتنظر نحو رئيسها ومساعديها.

قافلة دافني سيواردي هي واحدة من ثلاثة ، متوقفة في موقف السيارات الترابي على جانب قاعة المحكمة ، بالقرب من عدد قليل من الأشجار ، والتي تقدم نفس الخدمات السريعة للعرائس.

في الداخل ، إلى جانب الزهور والأزياء ، يعمل سرير صغير ومكتب خشبي كركن للمكياج وتصفيف الشعر.

أرملة ومعلمة سابقة ، دافني سيواردي ، تبتسم على نطاق واسع ، تعمل في هذا المجال منذ خمسة عشر عاما. "انقلاب حقيقي".

سرعان ما يجعلها عملاؤها المقربين منهم ، وخاصة "أولئك الذين هم في عجلة من أمرهم".

"في بعض الأحيان يتصلون بي بعد شهر. لتقول لي "أريد بالفعل الطلاق" ، تثق ، تنفجر في الضحك.