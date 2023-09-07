إدانة معالج تقليدي في بوركينا في محاكمة رفيعة المستوى

حكم على معالج شهير في بوركينا فاسو، حوكم بتهمة "الاعتداء" على مريض وأثار هروبه بمساعدة الجنود الغضب والسخط، مساء الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات.

ومثلت أمسيتو نيكيما ، المعروفة باسم أدجا، والمدعى عليهم معها أمام المحكمة العليا في واغادوغو بتهمة "الحبس القسري والاعتداء والضرب والتواطؤ".

وفي نهاية يوم طويل من الجلسة، وجدت المحكمة أنها "مذنبة" بتهمة "التواطؤ في الاعتداء والضرب"، وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها مليون فرنك أفريقي (1 يورو)، مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ.

وكان المدعي العام قد طلب سجنها لمدة عامين، بما في ذلك سنة واحدة، وغرامة قدرها ثلاثة ملايين فرنك أفريقي (4 يورو). في الحانة، دفعت أدجا بأنها غير مذنبة قبل أن تطلب «المغفرة» عن الإساءة التي ألحقها بها معاونوها - دون علمها وفقا لها ، لأحد أتباعها.

وقالت: "كل ما يمكنني قوله هو طلب الصفح من المدعي العام والجميع، مهمتي هي الشفاء وليس العقاب".

ورفض ضحية الضرب والاختطاف، حميدو كانازوي، أن يصبح طرفا مدنيا، مؤكدا أن المسألة قد سويت وديا بين مختلف الأسر.

وحكم على ثمانية من المتعاونين مع أدجا، الذين اعترفوا بالوقائع، بالسجن لمدة 48 شهرا وغرامة قدرها 500 ألف فرنك أفريقي (000 يورو)، مع وقف التنفيذ جميعا.

في المقابل ، قاموا بتطهير المعالج ، معلنين أنهم تصرفوا بمبادرة منهم ، دون "أي أمر" من Adja. «عندما علمت أننا ضربنا أحد مرضاها، غضبت منا وطردتنا»، قال أحد المتهمين، أداما باري.

ألقي القبض على أمسيتو نيكيما بعد بث شريط فيديو في 26 يوليو/تموز على الشبكات الاجتماعية يظهر فتاة تبلغ من العمر خمسين عاما تتعرض للتعذيب على أيدي أفراد يدعون أنهم هي في كومسيلغا، بالقرب من واغادوغو.

في انتظار وضعها في الحبس الاحتياطي ، تمكنت من الفرار بفضل الجيش. «بينما كان المتهمون ينتظرون نقلهم إلى مكان احتجازهم»، كانت المحكمة محاطة بجنود مسلحين، «جاءوا للمطالبة» بتسليم أدجا إليهم، وهو ما تم، ثم أشار المدعي العام في بوركينا فاسو، لوران بودا.

ثم سجنت بناء على طلبها في مركز الحبس الاحتياطي العسكري في واغادوغو بدلا من السجن المدني، "لأسباب أمنية".

تجذب أدجا الآلاف من المتابعين لجلسات الشفاء لضحايا "الأرواح الشريرة" واستمرت سمعتها في النمو ، بعد ثلاث سنوات فقط من جلستها الأولى.