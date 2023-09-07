هيفاء وهبي تستعد لتصوير فيلمها الجديد "جوري"

تخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "جوري"، حيث تعاقدت عليه رسميًا خلال الفترة الماضية، كما تستعد لتصوير مشاهدها فى العمل الفترة المقبلة، وهو من إخراج مرقس عادل.

ومن المقرر أن ينطلق تصويره بنهاية الشهر الجاري.

وكانت تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فى حفل ضخم أحيته في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وخطفت أنظار الجمهور بشكل كبير وأشعلت الحفل بباقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

وأبدت النجمة هيفاء وهبي سعادتها بالحفل قائلة: "كفر الشيخ حلوة أوي وناسها أحلى، يمكن أنتم من أحلى الجماهير اللي شُفتها أنا بحبكم أوي وشكرًا لحضوركم، وأنها سعيدة بتواجدها في المدينة السياحية بكفر الشيخ".

هيفاء وهبي

وتألقت هيفاء وهبي خلال الحفل بغناء العديد من الأغاني منها "بوس الواوا، تيجي، مابضعفش، بحبك موت مسرعه"، وغيرها من الأغنيات، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحار والرقص.

وكانت طرحت الفنانة هيفاء وهبي، مؤخرًا أغنية "ما بضعفش"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان، والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد.

هيفاء وهبي

وكانت كشفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته في بيروت بمشاركة النجم محمد حماقي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير “تويتر”.

وكتبت صفحة النجمة هيفاء وهبي قائلة : "نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المقرر بتاريخ 1 يوليو، لأسباب تتعلق بالشركة المنظمة والتأخر في إتمام ما يستلزم في إقامة الحفل في موعده المقرر

قصة رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

هيفاء وهبي

أبطال رمسيس باريس

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم: محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.