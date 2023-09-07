إقبال واسع على عروض سينما الأطفال بالمكتبة العامة فى قنا

واصلت سينما الاطفال بمقر مكتبة مصر العامة بقنا، مساء اليوم الخميس، فعالياتها، من خلال عرض أفلام الكرتون ، والأفلام الاجتماعية والتاريخية ، وسط اقبال كبير من الأطفال .

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن نشاط سينما الأطفال بمكتبة مصر العامة ، حقق نجاح واقبال جماهيرى كبير، لذلك تقرر عرض فيلم الانيميشن المدبلج باللهجة المصرية A Bug's Life" حياة حشرة"، من خلال حفلتين الأولى تبدأ من الساعة 6 مساءا، والحفلة الثانية تبدأ من الساعة 8 مساءا، بسعر رمزي 5 جنيهات حفاظا علي سلامه الأطفال من الزحام .

نشاط ثقافي

وأضاف المحافظ، أن نشاط سينما الأطفال هو احد اهم الانشطة الثقافية داخل المكتبة، وتتضمن الأفلام المعروضة على العديد من المعارف الاجتماعية والتاريخية التى تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابي وتنمية المهارات لدى الأطفال، خاصة وأن نشاط سينما الكرتون تتميز بجاذبيتها وتأثيرها الكبير على الطفل، لافتا انه تم توفير مترجمي لغة الإشارة لمساعدة الأطفال ذوى الهمم من "الصم وضعاف السمع".

مواعيد السينما

وأوضح المحافظ، أن سينما الطفل تعمل يومي الأحد والخميس من كل اسبوع بداية من الساعة 7 مساءا، وبسعر رمزي 5 جنيهات، وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى 18 عاماً، كما سيتم تقسيم الفئات العمرية وفق الأفلام المعروضة، كما سيتم توفير مترجمي لغة الإشارة لمساعدة الأطفال ذوى الهمم من "الصم وضعاف السمع"، لافتا ان الأفلام التي سيتم عرضها ضمن نشاط سينما الاطفال، تتضمن العديد من المعارف الاجتماعية والتاريخية التى تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابى لدى الأطفال، خاصة وأن نشاط سينما الكرتون يتميز بجاذبيته وتأثيره الكبير على الطفل فى المراحل العمرية المبكرة.

تشغيل سينما للأطفال بمكتبة مصر العامة فى قنا

وتقع المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق ، تضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي - قاعات قراءة - قاعات تدريب - مزودة بنظام إنترنت " واي فاي " ) ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه، وتشمل المكتبة على 14 ألف كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية.