أمل رزق بفستان لافت أمام الشاطئ

شاركت الفنانة امل رزق متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، اثناء استجمامها بالعطلة الصيفية أمام الشاطئ.

وبدت امل رزق بإطلالة صيفية لتشرق كالزهرة في البستان، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، حملات بدون أكمام صمم من قماش ناعم باللون الاخضر الزاهي.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل عفوي وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

امل رزق

ولدت أمل رزق في مدينة القاهرة عام 1974، وعاشت جزء من طفولتها ومراهقتها في المملكة العربية السعودية حيث كان والدها صاحب صيدلية ولكنها عادت إلى مصر من أجل دراستها الجامعية. انتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وتزوجت وعمرها فقط 19 عاماً من المنتج إسماعيل كتكت الذي كان صديق للعائلة.

اشتهرت بالتمثيل بعدد من المسلسلات التلفزيونية، بدأت مسيرتها عام 1994 في مسلسل العائلة.