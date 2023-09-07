عمر خيرت يفتتح حفله فى القلعة بـ "افتتاحية مصرية"

انطلق منذ قليل حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت في إطار ختام فعاليات الدورة الـ31 من ختام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وبدأ عمر خيرت حفله الليلة بمقطوعته الموسيقية افتتاحية مصرية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور.

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا حاليًا على حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، فى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

سبق وأن أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات الخاص بمكتبة الإسكندرية.

وكان أحيا عمر خيرت حفلًا موسيقيًا ضخمًا فى مهرجان العلمين.

عمر خيرت

مهرجان العلمين 2023:

استضاف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات: التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي.

كما التقى الموسيقار الكبير عمر خيرت جمهوره فى حفل موسيقي بالتجمع الخامس، وذلك يوم 22 شهر أغسطس الماضي.

مهرجان العلمين 2023، يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أوالرياضية وكذلك عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت.

عمر خيرت

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية، يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق: "تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري"، وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

يشهد قطاع السياحة رواجًا كبيرًا بسبب مهرجان العلمين الجديدة، وكل لحظة تمر على هذا المهرجان يزداد الإقبال والحضور من الجمهور.

تحتضن مدينة العلمين الجديدة، فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، والذي يُعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويواصل المهرجان فعاليات المهرجان، وتشهد تنوعًا واختلافًا في الحفلات الغنائية المُقامة في "آرينا" العلمين، ومسرح الشارع، ومسرح العلمين الكبير.

استعدادات فنية ولوجستية للأنشطة المُقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين تُتخذ بشكل جيد، مشيرة إلى أن العلمين شهدت أمس ليلة طربية بحفل المطرب الكبير مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.