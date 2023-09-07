بوركينا فاسو: "لسنا أعداء الشعب الفرنسي"

قال الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لدولة بوركينا فاسو، :" إن بلاده ليست عدوا لـ "الشعب الفرنسي"، قال، في مقابلة بثتها مساء الأربعاء، إذاعة وتلفزيون بوركينا RTB.

وأضاف تراوي، أن سياسة أولئك الذين يديرون فرنسا هي التي تشكل مشكلة في أفريقيا، طالما أن الدولة ليست بروح إمبريالية لا توجد مشكلة.

واوضح أن يجب أن نتفق على النظر إلى بعضنا البعض على قدم المساواة و يجب أن نتفق على مراجعة كل تعاوننا، ومن دون تسميتها، انتقد فرنسا لأنها منحت الاستقلال وضعت الناس على رأس دول معينة.

وتابع الرئيس الانتقالي لدولة بوركينا فاسو«لقد دفعنا الناس إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات التي تمنعنا من التطور"، مضيفا أن "الدول الإمبريالية ليست فرنسا فقط، بل هناك دول أخرى" دون أن يقتبس منها.

كما شكك النقيب إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة قبل عام تقريبا من خلال انقلاب، في فعالية وجود الجنود الفرنسيين في بوركينا فاسو كجزء من المعركة ضد الجهاديين، التي طالب برحيلها في يناير.

ومنذ ذلك الحين، تسعى بوركينا إلى تعاون جديد. وأضاف "لدينا شركاء جدد يدعموننا من حيث المعدات وأشياء أخرى" دون أن يذكرهم بالاسم.

أعربت وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، عن رغبة بلادها في "تعزيز التعاون الثنائي" مع إيران يوم الاثنين خلال مقابلة في طهران مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

وتكلم وفد روسي مع السيد تراوري في الأسبوع الماضي في واغادوغو بشأن مسائل التنمية والتعاون العسكري، وذهب النقيب تراوري إلى سانت بطرسبرغ في تموز/يوليه لحضور مؤتمر القمة الروسي - الأفريقي.

وأكد مجددا دعم بلاده للنيجر، التي كانت مسرحا لانقلاب في 26 تموز/يوليو تشترك فيه بوركينا في ما يسمى بمنطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي تعتبر وكرا للجماعات الجهادية.