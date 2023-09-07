طريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي

بدأ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، في استقبال طلبات التقديم على وظائفه المعلنة بصفحة التوظيف الخاصة به عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس الموافق 22 صفر 1445هـ/ 7 سبتمبر 2023م.

وأعلن المركز عبر موقعه الإلكتروني، عن حاجته لشغل وظائف إدارية للجنسين، ممن يحملون درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض، على أن ينتهي التقديم يوم السبت الموافق 22 ربيع أول 1445هـ/ 7 أكتوبر 2023م.

وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني..المهارات والمعايير المطلوبة

وأوضح المركز المتطلبات والشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة "مشرف مراجعة داخلية تقني" ومنها:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

3-6 أعوام على الأقل من الخبرة في أعمال المراجعة.

يفضل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.

إتقان استخدام أجهزة الحاسوب.

إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

وكشف المركز المهارات المطلوبة لشغل وظيفة "مشرف مراجعة داخلية تقني"

التركيز على النتائج، والقدرة على ايصالها للأطراف المعنية.

مهارة في تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية.

مهارة في مجال ذا صلة، يفضل في الإدارة أو التقارير المالية.

مهارات قوية في حل المشكلات، والتفكير النقدي، والتدريب والتوجيه، ومهارات التواصل، الشفهية، والكتابية.

القدرة على التخطيط ومتابعة العديد من المشاريع ومواعيد التسليم المحددة.

الإلمام حول سياسات وأنظمة وممارسات المراجعة الداخلية والتدقيق المالي.

مهارات ممتازة في الاستماع الفعال والتفاوض والعروض التقديمية.

الكفاءة في بناء العلاقات الشخصية، وإداراتها على نحوٍ فعّال في كافة مستويات المنظمة.

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.. رابط التقديم على الوظائف

ولفت المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، مطالبًا الراغبين في العمل الاطلاع على تفاصيل الوظائف عبر الرابط التالي.. https://careers.nelc.gov.sa/jobs/index?chlng=y