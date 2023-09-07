حسن شاكوش في ورطة بعد نشر شائعة وفاة إيمان البحر درويش (فيديو)

اتخذت أسرة الفنان إيمان البحر درويش، خطوة قانونية ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدما نشر شائعة وفاة إيمان البحر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي أحمد يحيى فايد محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش؛بسبب الشائعة التي نشرها على “فيسبوك”.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” اليوم الخميس، أن حسن شاكوش، نشر الشائعة على صفحته فتسبب لمشكلات وأزمات كبيرة لأسرة الفنان، مضيفًا أن شخصيات كتيرة ذهبت لمنزل الأسرة وانهالت الاتصالات على الأسرة لتعزيتها، بالإضافة إلى أن كل وسائل الإعلام نقلت الخبر من صفحته.

وأشار إلى أن البلاغ ما زال قيد البحث في نيابة الدقي حتى الآن، مؤكدا أن الأسرة من متمسكة بكل حقوقها ولن تتنازل عن بلاغها، متابعا: "مكملين في القضية".

ابنة إيمان البحر درويش تنفي وفاة والدها

وفي سياق متصل، نفت أمنية ابنة إيمان البحر درويش خبر وفاة والدها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، قائلة: "خبر وفاة بابا غير صحيح".

وفي الوقت نفسه، صرح مصدر مقرب من الفنان إيمان البحر درويش، بأن حالته الصحية لم تشهد أي تحسن طارئ، نافيًا ما تم تداوله من أنباء عن وفاته خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يخضع للعلاج حاليًا، موضحًا أن الصور التي نشرتها ابنته له على فراش المرض، ليست حديثة وإنما منذ أكثر من عام.

الشركة المتحدة تتكفل بمصاريف علاج إيمان البحر درويش

وكانت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش قد أثارت صدمة واستياء الجمهور عقب نشرها صورة من أحدث ظهور لوالدها على فراش المرض، بملامح منهكة وفقدان شديد في الوزن فضلًا عن تساقط شعره بالكامل بسبب التدهور الشديد الذي وصلت إليه حالته الصحية مؤخرًا.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بمصاريف علاج الفنان إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز، مشيرة إلى أنها تتواصل مع أسرته لبحث موقفه الصحى على وجه الدقة تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.