كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين في نادي الزمالك، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، و أحمد فؤاد الوطن المدير المالي.

إسماعيل يوسف يكشف تفاصيل الاجتماع مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك

و قال رئيس قطاعات الناشئين إن الجلسة التي عقدها اليوم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور جمال حمزة المدير الفني للقطاع و حازم إمام نائب المدير الفني، جاءت لمناقشة بعض الأمور الخاصة بقطاعات الناشئين.

و أضاف رئيس قطاعات الناشئين، أنه تم التأكيد خلال الجلسة على تيسير كافة أمور قطاع الناشئين و القطاعات الأخري وتوفير الامكانيات في حدود المطلوب.

وأوضح إسماعيل يوسف أن اللجنة أشادت بنتائج فرق قطاع الناشئين، والجهد المبذول ، مؤكدا أن الهدف دائما هو تجهيز كل فرق الشباب لخدمة الفريق الأول وإعداد ذخيرة من اللاعبين المميزين ليكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل.

و كشف رئيس قطاعات الناشئين عن موافقة اللجنة المكلفة بإدارة النادي على استمرار دعم سعد محمد في ظروف مرضه، كما كان يحدث في السابق، منذ بداية أزمته الصحية، بعد تقدمه بطلب للوقوف خلف اللاعب كونه أحد أبناء النادي، وهو الدور الأساسي للنادي للوقوف مع أبنائه في جميع المواقف.