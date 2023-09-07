المعارضة النيجيرية تتعهد بالطعن في حكم الانتخابات الرئاسية

قال مرشحو المعارضة الرئيسيون في نيجيريا، يوم الخميس، إنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا للطعن في فوز الرئيس بولا تينوبو ، بعد أن رفضت محكمة طعنهم الأولي يوم الأربعاء.

وكان أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي وبيتر أوبي من حزب العمال، اللذان جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، قد طلبا من المحكمة إلغاء الانتخابات، زاعمين أن كل شيء من تزوير الأصوات إلى فشل الوكالة الانتخابية في نشر النتائج إلكترونيا، أرادوا استبعاد تينوبو.

"عملاؤنا غير راضين عن الحكم الذي صدر للتو ولدينا تعليمات حازمة من موكلنا للطعن في الحكم في الاستئناف.

قال ليفي أوزوكو ، المحامي الرئيسي لبيتر أوبي من حزب العمال، إن لقد وعدتنا المحكمة أنه ربما بحلول الغد ، سنحصل على نسخة من الحكم ، وأيضا لجعلنا نتأرجح إلى العمل ".

وفي حكم قرئ على مدى عدة ساعات، رفض القضاة جميع الادعاءات التي قدمها مرشح حزب العمال أوبي، بما في ذلك التزوير.

ولم ينجح أي طعن قانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا التي عادت إلى الديمقراطية في عام 1999 بعد ثلاثة عقود من الحكم العسكري المتواصل تقريبا.

"هناك أشياء معينة ، مبادئ معينة للقانون نعلم أننا بحاجة إلى استكشافها ، ونعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما نصل إلى المحكمة العليا ، ستتاح للمحكمة العليا الفرصة لمراجعة عدد من الأشياء التي قيلت هنا اليوم، لذلك ، لدينا تعليمات من موكلنا في أقرب وقت ممكن للذهاب إلى المحكمة العليا "، قال كريس أوتشي ، المحامي الرئيسي لأتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي.

وفي بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 200 مليون نسمة، منهم 87 مليون مسجل للتصويت، حصل تينوبو على 8.79 مليون صوت فقط، وهو أقل عدد من أي رئيس منذ العودة إلى الديمقراطية.