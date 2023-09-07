رئيس رأس غارب يتابع أعمال القافلة الطبية والنظافة بالمدينة

تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب أعمال القافلة الطبية المنفذه بوحدة الامل الصحية التابعة لادارة القوافل الطبية والطب الوقائى بمديرية الصحة على مدار يومان موجها بتذليل جميع العقبات وتسهيل مهمتها لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين.

مضيفا بأن القافلة شملت تخصصات الباطنة والجراحة العامة والاطفال والنسا والولادة والاسنان وتنظيم الاسرة .

مؤكدا بأن جميع الخدمات الطبية المقدمة بالمجان وكذا صرف العلاج المجانى لمواطنى المدينة، مشيرا بأنه تم توقيع الكشف الطبى على مدار يومان وصرف العلاج المجانى لعدد ( 372 ) حالة بمختلف التخصصات الطبية وكذا تم تقديم الخدمات الطبيه فى التخصصات (242 باطنة واطفال– 38 سكر وضغط – 31 نسا – 32 اسنان– 29 تنظيم اسرة ) .

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواءعمرو حنفي محافظ البحر بدفع قوافل طبية لمدن المحافظة وتوفير الخدمة الطبية للمواطنين بمدن المحافظة .



كما كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب بالمتابعه اليومية لاعمال النظافه مؤكدا على تكثيف حملات النظافه ورفع المخلفات وازالة الاشجار والحشائش بقطاعات وتقاسيم المدينة المختلفه بواسطة ادارة النظافة والشركة المتعاقدة على تجميع القمامة بتكثيف حملات النظافة بجميع قطاعات وشوارع المدينة.

تمت اليوم اعمال النظافة وتوسعة حرم الشارع الانشائى حتى عمارات الاسكان الاجتماعى و استمرار تكثيف حملات النظافه بجميع قطاعات المدينة وتقليم وتهذيب الاشجار والنخيل بشارع الحرية بالمدخل الشمالى ورفع مخلفات البناء ومخلفات الاشجار وتكثيف النظافه اليوميه بشوارع وقطاعات المدينة ورفع المخلفات والتراكمات وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة .