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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب النرويج يكتسح الأردن بسداسية نظيفة وديا

بوابة الوفد الإلكترونية

اكتسح منتخب النرويج نظيره الأردن بسداسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس خلال فترة التوقف الدولي.

أهداف منتخب النرويج جاءت بتوقيع كل من أنطونيو نوسا وكريستوفر أجر ويورجن ستراند لارسن وفريدريك أندري بيوركان وبراد فاين وهوجو فيتلسين.

ولم يشارك ارلينج هالاند نجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي حيث ظل حبيس مقاعد البدلاء.

ويواجه النرويج نظيره جورجيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من منافسات تصفيات يورو 2024، بينما يواجه الأردن نظيره أذربيجان وديا في نفس اليوم.

فرنسا وايرلندا

ويظهر المنتخب الفرنسي بصورة مميزة في التصفيات، فهو يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة ويقترب بقوة من حسم التأهل لليورو.

ويستهدف الديوك الفرنسية اليوم حصد النقاط الكاملة من أجل شحن رصيده للاقتراب بقوة من حجز مقعد له في أمم أوروبا المقامة في ألمانيا، ولكن عليه اليوم الحذر من الخصم للفوز.

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