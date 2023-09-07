طريقة تحضير فلفل ألوان محشي بالدجاج والموتزاريلا

فلفل ألوان محشي بالدجاج والموتزاريلا من الأكلات الشهية التي يمكنك تحضيرها في العزائم كوجبة لذيذة مع الملوخية والسلطات المختلفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

فلفل ألوان محشي بالداجاج والموتزاريلا

طريقة تحضير فلفل ألوان محشي بالداجاج والموتزاريلا

المقادير:

-٣ أكواب جبن موتزاريلا مبشورة جيداً

-٢/١ كوب جبن بارمازيان مبشور

-٣ فصوص ثوم مبشور

-١ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

-رشة (فلفل أحمر مطحون+ ملح+ فلفل أسود)

-٢ صدور فراخ مخلية ومقطعة مكعبات

-٤ حبات فلفل ألوان مقطعة نصف

طريقة التحضير:

١- شوحي مكعبات الفراخ في ملعقة زيت، ثم أضيفي الثوم والبقدونس المفروم والتوابل.

٢ - احشي حبات الفلفل بالفراخ، وأضيفي إليها الجبن المبشور.

٣- أحضري صينية فرن، وضعي بها الفلفل المحشو ثم أدخليها الفرن حتى يسيح الجبن.